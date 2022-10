A standok zöldségektől és gyümölcsöktől roskadozva várták a vitaminra éhes vásárlóhadat.

Szőlőt természetesen majdnem minden standon lehetett kapni, vitték is vevők kettesével a fürtöket. Az őszi gyümölcsök gyakorlatilag megtöltötték a piaci standokat, hiszen a szőlő mellett sok helyütt szilva, körte és a nagy sláger alma is virított. Ez utóbbiból ládaszám készültek a termelők, különféle fajtákkal. Különösen nagy kedvenc volt az idared alma. Ugyancsak nagy mennyiségben fogyott a krumpli, amely zsákba kiporciózva, de kisebb tételben is kapós volt. – Kérek két és fél kilót, mondta egy vevő a termelőnek és már gurultak is a szép szemek a zacskóba.