Sportolók helyett, ismert előadók szórakoztatták a közönséget az arénában. Straub Dezső, Csongrádi Kata és Delhusa Gjon is színpadra állt. A népszerű slágereket szinte kivétel nélkül, minden idős ember énekelte. A produkciókat többen telefonnal örökítették meg azért, hogy bármikor visszanézhessék az ünnepi esemény pillanatait.

A kaposvári Borsi Ferencné is szívesen vett részt a kulturális programon. Érdeklődésünkre elmondta, nagyon szereti a társaságot, az elmúlt időszakban azonban nem sokat mozdult ki. – Amióta a férjem meghalt, egy kicsit visszahúzódó lettem. Azonban azt gondoltam, hogy most már ideje közösségbe menni, ezért is jöttem el ide és járok már újra az egyik nyugdíjas egyesületbe – mondta az asszony.