A döntés országosan 230 céget, nagyjából 400–500 benzinkutat érint. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu tulajdonosa elmondta, várhatóan több helyen is tankolási korlátozásokat vezetnek majd be, hogy minél tovább maradjon elegendő készlet, s így is lehetnek olyan töltőállomások, ahol elfogy az üzemanyag. Bujdos Eszter kiemelte, azokon a településeken, ahol nagyobb kúthálózatok üzemelnek, vélhetően nem lesz akkora gond.

Szalay Szabolcs, a kaposvári Tele-Tank benzinkutat üzemeltető cég ügyvezetője elmondta, cégük is kapott levelet a MOL-tól. Korábban szerződésben voltak a társasággal, de idén tavasszal lejárt a megállapodásuk és új keretszerződést kötöttek, emiatt a MOL új partnerként kezeli őket. Van még náluk készleten 95-ös benzin és normál gáz­olaj, ez a jövő héten biztosan elég lesz.



Kevesebb üzemanyagot kapnak majd Kaposfőn

A kaposfői AVIA benzinkút is kapott levelet a MOL-tól. Ők kapnak ugyan üzemanyagot, azonban a megszokottnál kevesebbet. Tóth Noémi üzemeltető lapunknak elmondta, nem is számoltak azzal, hogy nem jutnak benzinhez és gázolajhoz, mert évek óta szerződésben állnak a MOL-lal. Tóth Noémi kiemelte, ha más benzinkutakon elfogy majd az üzemanyag és emiatt náluk megnő a forgalom, akkor kénytelenek lesznek mennyiségi korlátozást bevezetni a tankolásra. – Ez nem célunk, azonban nem akarjuk azt sem, hogy akik hozzánk járnak már évek óta tankolni, épp ők ne jussanak üzemanyaghoz – hangsúlyozta Tóth Noémi. Hozzátette, a mezőgazdasági gépek már régóta naponta legfeljebb 200 literhez juthatnak hozzá.





Fotó: Lang Róbert