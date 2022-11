A pályázat szombaton rendezett ünnepélyes megnyitójára a kedvezményezetteken kívül a dél- somogyi roma kisebbségi önkormányzatok vezetői is meghívást kaptak. Bogdán Renáta elnök a tájékoztatójában arról beszélt, hogy a TEF a pályázattal a régi falusi mechanizmusokat, valamint mezőgazdasági munkákat kívánja fellendíteni, ennek megfelelően a pénzt konyhakertek megműveléséhez, a kisállattartási gyakorlat megerősítéséhez és az önellátás alapjainak megszilárdításához lehet felhasználni.

Ehhez 2023 júniusig vetőmagcsomagokat, zöldség palántákat, csirkéket, csirke nevelőtápot, virágos kert kialakításához cserjéket, virágmagokat, valamint gyümölcsfa oltványokat kapnak a családok. A kiosztás folyamatosan történik, amelynek előfeltétele egy tizenkét órás felkészítő foglalkozáson való részvétel, valamint hogy a projekt zárásáig együttműködjenek a kijelölt a szakértőkkel. Az akcióra amúgy második alkalommal került sor Hencsén, két évvel ezelőtt ugyancsak negyven család részesült hasonló támogatásban. Az egyik kedvezményezett Ignácz Károlyné rokkantnyugdíjas volt, aki előnevelt csirkéket kapott.

– Nagy segítség volt számomra az adomány, mivel már akkor is nagyon kevés pénzből kellett megélnem, a tizenöt csirke többségéből azóta tyúk lett, a tojásból pedig a mai napig némi kiegészítésre is futja- mondta érdeklődésünkre. Fekete Istvánné is ugyanennyi csirkét nevelt fel, elmondása szerint azonban a napi 7-8 tojás a háromfős család asztalára kerül. Először nyújtott be kérelmet Pataki Brigitta, aki Újhedrehelyről költözött a faluba. Az öt családtag közül kettő kiskorú, s mivel jelenleg is GYES-en van, számukra is nagy segítséget jelent a támogatás. Bogdán Renáta jó érzéssel nyugtázta, hogy ilyen módon is segíthettek a rászorulókon.