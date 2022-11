A kaposvári Dózsa edzőcsarnok zárását követően új helyszínt kellett találnia a Bakó-Sas Fitnesz Sportegyesületnek is. Ezt a problémát gyorsan megoldották, hiszen a sportolók a város elöljáróinak köszönhetően a körcsarnok felső szintjén és az RG csarnokban folytathatják a felkészülést.

– Nagyon jó körülményeket biztosított számunkra a város vezetése – mondta Prukner-Sas Médea, a Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője. – Több helyszínen is zajlanak az edzéseink: az RG csarnokban, a tükörteremben, illetve a körcsarnok felső szintjén. Mindegyik tágas, kényelmes, a szakmai feltételeknek megfelelő, bizonyos szempontból még jobbak is, mint a régi helyszín. Örülünk, hogy ezeket biztosította a számunkra a város, így már az edzések nyolcvan százaléka lefedett. Még pár óra hiányzik, de a minőségi munkát ugyanúgy el tudjuk végezni. Sőt, azt is megkockáztatom, azáltal, hogy nagyobb helyen készülünk, még egy kicsit jobbak is leszünk. Erről már szombaton tanúbizonyságot adhatnak a kaposvári sportolók, akik a budaörsi Super Fitness Show-n állnak színpadra.

– Versenyzőink húsz egyéni, produkciót mutatnak be, melyek tartalmazzák a kötelező és a szabadon választott gyakorlatokat – tette hozzá Prukner-Sas Médea. – Emellett dance kategóriában hat csapatot neveztünk, köztük vannak kezdő, illetve haladó versenyzők is. A Super Fitness Show egy kicsit könnyedebb, mint a Magyar Bajnokság. Ilyenkor nem nézzük, hogy állunk a pontversenyben, vidámabb, lazább verseny, amelyen a pillanatnyi gyakorlat számít. Itt a kevésbe elkötelezett sportolók is megmutathatják a tudásokat, hogy mire is képesek. A kötelező gyakorlatok szinte ugyanazok, mint a pontszerző versenyeken, így ezekre a csoportos órán is lehet készülni. Ami fontos, hogy fejlődjön a sportolók mozgáskordinációja, mozgáskultúrája és edzenek. Utóbbi talán a leglényegesebb a mai világban.