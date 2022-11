Az energiaválság az edzőtermekbe is beköszönt, ahogy hidegebbre fordult az idő. A megyeszékhely fitnesztermei közül már van, amelyikre lakat került, máshol a gázt köttették ki, és áttértek az elektromos fűtésre. Van, ahol költöznek, másutt kiadnák a nagyobb helyiségeiket. Összességében még nem járnak kevesebben edzeni, de a foglalkozások száma csökkent, és az is feltűnő, hogy többen használják ki a zuhany­zási lehetőséget, rendbe teszik magukat a sportolás végén, feltehetően ezzel az otthoni költségeiken igyekeznek spórolni.

Kell is az erőfeszítés az egészséges emberi testalkat fenntartása érdekében, mert azt olvasom, hogy számítógépes szimulációval megalkottak egy 3D-s modellt, amely azt mutatja be, hogyan fest az emberiség a jövőben, hogyan alakítják át embertársaink alkatát a technológiai változások az evolúciós folyamatokban. Nyolcszáz év múlva szembetűnően görnyedt testtartással járunk, mert ha órákat töltünk az okostelefon nézegetésével, megerőlteti a nyakat, kibillenti a gerincet az egyensúlyi helyzetéből. Kétségtelenül abszurdan néznek majd ki utódaink, azt is feltételezik, hogy a képernyők, monitorok állandó fénye miatt egy második szemhéjat is növesztünk. A telefon állandó markolása torzulást okoz majd a kézben, a könyökben.

Szerény véleményem szerint fontos, hogy a fegyver állandó markolása ne okozzon torzulást az emberi kézben, és azon keresztül a lélekben. Mert akkor nem biztos, hogy lesz jövő egyáltalán.