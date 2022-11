Országos demonstrációt tartottak pénteken a pedagógusokért és a közoktatásért, amelyhez Kaposváron is csatlakoztak. A demonstráló tanárok és diákok a Noszlopy Gáspár utcától formálták az élőláncot, a vasútállomás irányába. Többen saját gyártású transzparenssel a kezükben érkeztek, amelyekre "a jövő a tét", "bérrendezést" feliratok kerültek. - Tanárainkért, az oktatásért - hangzott az ütemes skandálás, amelyet jóllehet az autóval közlekedők nem igazán hallottak, de az Újpiac térnél demonstrálók táblái egyértelmű üzenetet közvetíttek nekik is.

Az üggyel az éppen munkába igyekvő közlekedők közül is sokan egyetértettek, ők dudálással adtak hangot véleményüknek. - Mi van itt? kérdezte egy arra járó középkorú hölgy. - Tüntetnek a pedagógusokért, válaszolta neki ismerőse. - Azt jól teszik, reagált az asszony, majd tovább sétált.

Többen a szemben lévő buszmegállóban is tapsoltak a tüntetőknek, akiknek célja az volt, hogy a 750 méteres élőlánccal felhívják a figyelmet az oktatás problémáira. S tették mindezt a kora reggeli időpontban, ismét Kaposvár egyik legforgalmasabb útja mellett.

- Azért ezt az időpontot választottuk, mert így a diákok is el tudtak jönni, mondta Seres Zoárd, szervező. Aki többször is megköszönte a fiataloknak és a kollégáknak is a részvételt, hiszen ismét sokan jöttek el a demonstrációra.

Ez már a harmadik tüntetés Kaposváron az oktatásügy érdekében, legutóbb a Berzsenyi Dániel utca, Füredi csomópont között formáltak élőláncot tanárok, diákok és szülők, előtte pedig a Fő utcán vonult végig több százfős tömeg a Kossuth térre, hogy a pedagógusokért tüntessenek.