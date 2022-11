Az idei Ars Sacra Fesztivál ötletgazdái, illetve önkéntes segítői találkoztak a kaposvári püspöki székházban, ahol Varga László megyés püspök köszönte meg a rendezvények előkészítésében, illetve lebonyolításában végzett munkát. Együttes megállapításként hangzott el: ezúttal is bebizonyosodott, hogy fontos szerepet tölt be a megyeszékhely életében a sokakat megszólító Szakrális Művészetek Hete, melynek egyes eseményei világi közegben zajlottak. A találkozó résztvevői megfogalmazták, hogy a jövőre nézve is erre szeretnének törekedni. Jóllehet, a papokban, lelkészekben is szunnyad még tartalék, így akár arra is van esély, hogy ökumenikus szinten bekapcsolódjanak a Nyitott Templomok Éjszakája-sorozatba, melyet az adott egyházközség tagjai töltenének meg kulturális-művészeti-lelki tartalommal.

Felvetődött a katolikus és a református oktatási intézmények közös, kulturális párbeszéde is. Mint ahogy az is: a kaposvári anyaotthon, a hajléktalanszálló, valamint a zselickislaki katolikus idősotthon továbbra sem maradhat ki a „helybe vitt” kultúrából, de az aprófalvak hívei is – akár a helyi önkormányzatok bevonásával – sokat profitálhatnának a művészi élményből. Ahogy például az osztopáni templomban is történt. A hívek élvezettel vettek részt a gitáros szentmisén – várják vissza a közreműködőket –, melyet szeretetvendégség követett.

A találkozón arról is szó esett: örvendetes, hogy a megyei nyomtatott és elektronikus média – köztük a Somogyi Hírlap és a sonline.hu – kiemelten kezelte a gazdag rendezvénysort; szinte valamennyi rendezvényről hírt adott, így az újságírók, a szerkesztők, az operatőrök – akarva-akaratlanul is – részeseivé lettek az Örömhír terjesztésének.

A résztvevők abban is megállapodtak, hogy legközelebb áprilisban találkoznak. Szeretnék ötletelve előkészíteni a jövő évi rendezvénysort, melynek színessége és tartalma az esetleges, energiaárak növekedése miatt alkalmazott megszorításoktól függhet. A megyés püspök megígérte: lehetőségeikhez mérten az egyházmegye továbbra is örömmel támogatja az Ars Sacra Fesztivált.