– Én is a nagylányommal jöttem, ő is állatorvos szeretne lenni, mint én, így biológia és a kémia áll az érdeklődése középpontjában – mondta a tamási Hegedüs Lajos . – Speciális szakirányú képzést keresünk, voltunk Siófokon is, megnéztük az ottani gimnáziumot. Mivel a bátyja itt tanul Kaposváron, a Munkácsy előnyt élvez, mert akkor egy kollégiumban kaphatnának helyet.

A 14 éves Kardos Lili fokozott érdeklődéssel készült a találkozásra, ő még nem döntötte el, hol képzeli el a jövőjét a felnőtt életben, de ehhez támogatást vár a gimnáziumtól. Többen vannak így a fiatalok közül.

– Nem mi szülők döntünk a gyerek helyett, inkább megpróbáljuk a jó irányba terelni, hogy kitalálja, hogy mit szeretne, de a döntés az övé – mondta a mezőcsokonyai Strohmájer Zsolt, aki Luca lányával együtt vett részt a nyílt napon.