A 17 éves Végh Bence teljesen átlagos középiskolásnak tűnik, ám nem szokványos hobbija van. Szöveget ír és zenét szerez hozzá. Egy barátja az „alapot” gyártja, egy másik pedig a keverésen dolgozik.

– Egy időre eltűnt, ám most megújult, reneszánszát éli a rap – mondta Végh Bence, aki ötödikes korában kezdett a műfajjal barátkozni.

– A napköziben írogattam szövegeket. Azóta folyamatosan írok. Azokat a hangulatokat próbálom papírra vetni, amelyek megérintenek. Amihez nincs meg a pillanatnyi hangulatom, bármennyire is erőlködnék, nem megy – rázta meg fejét Bence.

Először egyik barátja által szerkesztett alapot hallgat meg, amely inspirálja a továbbiakban. Gondolkodik rajta és a szöveg is megszületik. Felveszi telefonon. Ha elégedett a demóval, egy másik barátjánál felveszik a végleges hangot és elküldik a következő személyhez keverésre.

– Volt már olyan felvétel, amelynek százféle variációja készült, mire elégedett lettem vele. Kilencvenkilenc verzió a kukába ment. Aztán 40 ezer megtekintést kapott a végleges változat – tette hozzá Bence, akinél a rap iránti érdeklődés 2019-ben erősödött fel.

– Londonba mentünk egy iskolai kirándulás keretében. Ott poénból rappeltem, és azóta egyre komolyabban veszem. Szeretem az angol nyelvet, gyakran csempészek angol szöveget is a mondandómba. A rapben megengedett a trágár szöveg, de ritkán szólalok meg káromkodva, igyekszem minden témát tiszteletben tartani. Szeretnék megélni a műfajból. A szüleim nem ellenzik, inkább arra ösztönöznek, hogy legyek az, ami én szeretnék lenni, de abban én legyek a legjobb – mondta a fiatal rapper, aki kacérkodik a gondolattal, hogy hamarosan közönség elé lép.



Koncertet tervez

Bencét, aki rapper berkekben Fini2K5 néven ismert, egyik barátja hívta, hogy lépjenek fel egy szombathelyi szórakozóhelyen. – Ez lesz az első fellépésem. November 19-re tervezzük. Lesz egy új számom is, amelyhez már videóklipen gondolkodunk. Szintén ebben a hónapban fog megjelenni az interneten.