Siójut A korábbi településvezetőt, Balassáné Ujvári Zsuzsannát választották meg polgármesternek a vasárnapi időközi voksoláson Siójuton. Balassáné Ujvári Zsuzsanna 196, míg kihívója Krisztin Endre 32 érvényes szavazatot kapott. A több mint 600 lelkes faluban négy képviselőnek is bizalmat szavaztak. A négy képviselő Biró Ádám, Bertáné Szakálas Andrea, Kövecses Tímea és Horváth Júlia Irma lett.

Az időközi választást azért kellett kiírni, mert a képviselő-testület korábban feloszlatta magát. A megválasztott polgármester megkeresésünkre elmondta, az új képviselők közül egyikükkel már dolgozott együtt, hárman azonban teljesen újak. Balassáné Ujvári Zsuzsanna arról is beszélt, hogy az elmúlt három évben az önkormányzatnak sikerült megháromszoroznia az általános tartalékát. A pénzre a jövőben nagy szüksége lesz a településnek. Elnyertek egy 50 millió forintos támogatást, amelyből ifjúsági házat szeretnének kialakítani. Ennél azonban magasabb költségekkel kell számolniuk, ezért hozzá kell majd nyúlniuk a spórolt pénzükhöz is.