A Barcs és Térsége Vállalkozók Egyesülete karácsonyi cipősdoboz-akciót szervez a helyi hátrányos helyzetű gyermekeknek. Rideg Gábor, a szervezet elnöke azt mondta: 60 dobozt osztanak ki.

– Az édességen kívül játékautót, plüssjátékot és írószert is eljuttatunk – mondta. – Egy dobozban nagyjából 6000 forint értékű ajándékot teszünk. Régóta folytatjuk a programot, reméljük az idén is örülnek majd a gyermekek.

Csornai-Kovács Diána, a Videoton PR-menedzsere elmondta: Kaposváron és Marcaliban 180 gyermeknek rendeznek Mikulás-ünnepséget. Egy zenész duót is meghívtak az ünnepségre, minden 12 év alatti kisfiú és kislány kap majd csomagot. Csillámfestés és kézműves-foglalkozás is színesíti a rendezvényt, ahol a Mikulás személyesen köszönti az apróságokat. Az ünnepség előkészítésén túl vannak, a 2022-es rendezvényre közel egymillió forintot fordítanak.

– A Covid-időszakot leszámítva hosszú idő óta megtartjuk az ünnepséget, s ez most is így lesz – hangsúlyozta. – A csomagokat megrendeltük, s a fellépőkkel is megegyeztünk.

A Büttner Kft.-nél évtizedek óta tartanak céges ünnepséget, ahol a Büttner-Mikulás személyesen adja oda a gyermekeknek az ajándékcsomagot, jellemzően 2000 forint értékben. Ezúttal is 14 éves korig várják a fiúkat, lányokat, összesen 120 gyermeket. Matula Evelin menedzser­asszisztens érdeklődésünkre azt is elmondta: akik nem tudnak részt venni a rendezvényen, azok utólag megkapják az ajándékot. S az idén kürtőskaláccsal, gyermekpunccsal, forró csokival is kedveskednek a résztvevőknek.

A barcsi Dráva Coop Zrt. 50 dolgozója is ajándékot kap. A virslin és a téli szalámin kívül bonbon, pezsgő és szaloncukor is helyet kap a csomagban, amit jövő héten adnak át. Egy doboz ára csaknem 35 ezer forintba kerül.

Szerény ajándék

A Sefag Zrt.-nél is terveznek Mikulás-ünnepséget, a munkavállalók kisebb gyermekeikkel mintegy negyvenen vesznek részt, s mindenki egy-egy szerény ajándékcsomagot kap, benne kisebb meglepetés ajándékkal.

– Az ünnepségen az ajándékozási ceremónia közben a Mikulás beszélget a gyermekekkel, akik általában rövid énekekkel vagy verssel készülnek a Mikulásnak – közölte Kovácsné Kiss Zita, a zrt. kommunikációs referense.