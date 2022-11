Karácsonyi cipősdoboz-akciót indított útjára a Magyar Vöröskereszt somogyi szervezete. Hátrányos helyzetű gyermekeknek gyűjtenek adományt, akik segíteni szeretnének, azok december 8-ig juttathatják el az ajándékot.

A szervezők azt kérik: az adományozók a doboz tetején tüntessék fel, hogy hány éves fiatalnak, illetve lánynak vagy fiúnak szánják-e az ajándékot. Fontos tudnivaló, a dobozt ne zárják le, mivel a kiosztás előtt ellenőrzik a tartalmukat. S az is lényeges: mindenki tartsa be a határidőt, s a dobozba bármit lehet tenni, ami jó állapotban van, s az adományozó is örülne neki. Így többek közt lehet játék, és könyveket is várnak. A színezőkön és a meséken kívül regényeket, s ezen túl tollakat, ceruzákat, számológépeket, zsírkrétákat, filceket és jegyzettömböket is eljuttathatnak a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Hasznos lehet a higiéniai eszköz is. A fogkefe, a fogkrém és a szappanon kívül a fésű, a tusfürdő vagy a sampon is.

Az adományok leadhatók – munkanapokon – a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium portáján.

Aki vért ad, életet ad!

A Somogyi Hírlap véradását pénteken 13-tól 16 óráig tartják a Kapos Hotelban. Hujber Tamás, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének munkatársa azt mondta: mindenkit várnak, lényeges, hogy a közelgő ünnepek alatt is folyamatos, elegendő mennyiségű vérkészlet álljon az egészségügyi intézmények rendelkezésére.

– Legalább 50 kilós, egészséges, minimum 18, s legfeljebb 65 éves jelentkezők adhatnak vért – hangsúlyozta Hujber Tamás. – A nők évente négyszer, a férfiak öt alkalommal jelentkezhetnek.