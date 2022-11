Az idén visszafognák a költéseiket a magyarok karácsonykor a tavalyi ünnephez képest. A Pénzcentrumon megjelent friss kutatásból kiderült, hogy a válaszadók 35 százaléka mindenképpen szeretne kevesebbet költeni az ünnepekre. A legtöbben 100 ezer forint teljes kiadással terveznek, mely fedezné az ajándékokat és a menüt is. Ajándékot viszont évről évre kevesebben vesznek, a 2019-es 78 százalékról idén 58 százalékra csökkent azok száma, akik ajándékot vásárolnak. Az ajándékra szánt összeg viszont az inflációnak megfelelően nőtt, így a legtöbben azzal kalkulálnak, hogy átlagosan 47 500 forintot költenek ajándékra, míg tavaly ez az összeg átlag 35 800 forint volt.

A múlt évhez képest 13 százalékkal esett vissza az ajándékozási kedv. A növekvő élelmiszerárak miatt a háztartások közel felében minél kedvezőbb árú, kevésbé márkás alapanyagok kerülnek majd a kosárba a nagybevásárláskor. A vásárlók ennek a trendnek megfelelően az akciós, minél olcsóbb ajándékokat keresik. Ajándékutalványt a növekvő infláció mellett már nem érdemes adni, mert minél tovább tartogatja az ajándékozott, annál kevesebbet ér. Az élelmiszerekből álló ajándékkosarak szerepe viszont felértékelődött.

Továbbra is az ár lesz az egyik legfontosabb tényező a vásárláskor. A megkérdezettek 42 százaléka válaszolta, hogy az ár alapvetően befolyásolja a döntését. Az idő is fontos tényező az inflációs árak idején. A fogyasztók 77 százaléka korábban vásárol, hogy biztosan hozzájusson a kívánt termékhez.



Fotó: Lang Róbert