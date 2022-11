– Két pofára ette Hanna kislányom a zsíros kenyeret, majd a libákat néztük meg, ebédre várnak minket a szülők, úgy tudom libás étel is kerül az asztalra – mondta el Sipos László. Kovács-Hegedűs Elvira, a szennai skanzen rendezvényszervezője megmutatta, hogy Márton-napra hagyományos népi ételekkel készültek, a libaleves mellett sütöttek a kemencében almát, tököt, készítettek kukoricakását is. Mindemellé egy helyi szőlősgazda jóvoltából újbort is lehetett kóstolni. Hozzátette: a paraszti kultúrában november 11-én az utolsó nagy ünneplést tartották. – A negyven napos böjt vette kezdetét karácsonyig, a téli időszakban ritkították az állományt, levágták a libákat, baromfikat, így a gazdaságban nem kellett annyi állatot etetni – emelte ki Kovács-Hegedűs Elvira. A fonó hangulatát idéző pajtában a gyerekek és a felnőttek rokka segítségével gyapjúból fonalat készíthettek, termésekből faliképet alkothattak és kipróbálhatták azt is milyen libatollal írni. – Nagyon szép, de maradnék a golyóstollnál, azzal sokkal könnyebb – mondta el Lili, miközben az írást próbálta a tollal. Farkas Gergely Márton-napjához kapcsolódó mesékkel lepte meg a gyerekeket és számos hagyományról is beszélt, amely a jeles naphoz kötődik. – A csontokból a telet próbálták megjósolni, ha fehér volt a liba mellcsontja, akkor havas, hideg, ha szürkés-barna, akkor lucskos téli idő várható – mondta el Farkas Gergely, a szennai skanzen múzeumpedagógusa. A portákon kitett táblákon információkat is olvashattak az érdeklődők Márton-napjáról. – Szerettem volna, ha gyermekeim megismerik a hagyományos falusi környezetet, azokat a hétköznapi munkákat, amiket korábban végeztek– mondta el Papp Adrienn, aki fiával és lányával Kaposvárról érkezett. A Márton-napi programok este sem értek véget, öt órakor a helyi fiatalok táncházba várták az érdeklődőket a szennai kultúrházba.