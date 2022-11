Tucatnyian álltak sorba csekkeket szorongatva a kezükben a kaposfüredi posta előtt szerda délelőtt, felük biciklivel érkezett.

– Ki vagyok akadva, mint a kakukkos óra! – fakadt ki Kelemen Istvánné, aki arra is utalt, hogy a településrész internetes csoportjában felvetődött, aláírásokat gyűjtenének a bezárás ellen. – Szívesen aláírom a tiltakozást, ha ettől marad a posta.

– Még a városból is ide jártak, nem beszélve a magyaregresiekről és a somogyaszalóiakról – sorolta Nagy Dezsőné. – Sok autó megáll itt, én biciklivel jövök a templomtól. Ezentúl majd a kaposvári Nagypostán állhatunk sorba órákat...

– Én a Kőkereszt utca végén lakom, rendszeresen elkeveredtek a leveleim, de itt át tudtam venni – csatlakozott egy fiatal férfi a beszélgetéshez. Egy másik férfi jókora csomagot cipelt, miközben megjegyezte, hogy ezentúl majd hívja a futárcéget.

– A szemétdíjat hoztam, meg az Iminek a netjét – lobogtatta a csekkjeit egy fehér hajú hölgy. – A netest majd vihetem be a szolgáltatóhoz. Csak azt nem tudom, hogy mi lesz az öregekkel...

Két botot használva érkezett egy idős asszony, aki nem tudja, hogy a jövőben hogyan oldja meg a csekkek feladását. A gyerekeit sem akarja terhelni, munkaidőben ők sem érnek rá a postán sorban állni.

– Legyen nyitva! – fogalmazta meg óhaját Forró Zoltán a korlátra dőlve. – Mozgássérült vagyok, láthatják, hogy nehezen járok, ide még kényelmesen eljöttem.

Van olyan somogyi település, ahol úgy sikerült megmenteni a postafiókot, hogy áttelepítették a boltba. Az ezer lélekszámú Zákányban a Magyar Falu Program keretében kisbolt nyitására, illetve üzemeltetésére vehetett fel támogatást egy kereskedelmi cég, ennek feltétele volt, hogy a szerződés szerint a posta a Coop-üzletben működjön tovább. November 4-étől állnak át, a szolgáltatás csak néhány métert költözik arrébb a vasútállomáshoz, modernebb körülmények közé, felelte érdeklődésünkre Jankó Szabolcs, Zákány polgármestere.

A Magyar Posta Zrt. közleménye alapján a fennmaradó postahivatalok megemelt kapacitással, több ügyfélkiszolgáló pulttal fogadják majd az ügyfeleket. Azon az összesen 109 településen, ahol nincs másik nyitva tartó posta, a szolgáltatások a máshol már jól bevált mobilposta segítségével lesznek elérhetők.

A Magyar Posta kiemelte, hogy mintegy 740 dolgozó nem veszti el a munkáját, mindegyiküket más postahelyekre irányítják át. A változás nem érinti a postai küldemények házhoz kézbesítését sem. Számukra elsődleges szempont a szolgáltatások elérhetősége.

Az átállás időpontja november 12.



A bezárásra ítélt somogyi postahivatalok listája: Kaposvár 3-as számú posta (Pécsi utca 3), Kaposvár 5-ös számú posta, (Frankel Leó út 1.), Kaposvár 8-as számú posta, (Toponári út 28.), Kaposvár 9-es számú posta (Kaposfüredi út 105.), Somogyaszaló posta (Kossuth Lajos utca 77.), Magyaratád posta (Bethlen Gábor utca 13.), Zimány posta (Kossuth utca 31.), Sántos kirendeltség, (Magyar utca 1/a.), Siófok 11-es posta (Honvéd utca 54.), Siófok 9-es posta (Siófoki utca 2–4.), Fonyód 2-es számú posta (Fő utca 7.), Siójut posta (Kossuth Lajos utca 14.), Gamás posta (Fő utca 97), Somogyvámos posta, (Haladás utca 13/A), Nikla posta (Berzsenyi Dániel utca 127.), Somogyfajsz posta (Kossuth Lajos utca 63.), Balatonújlak posta (Balaton utca 2.), Nemesvid posta (Dr. Huszti Dezső utca 2.), Zákányfalu posta (Szabadság utca 113.) A kistelepüléseken mindenütt mobilposta váltja az eddigi postafiókokat, Siófokon az 1-es postára (Fő utca 186–188), Fonyód 1-es postára (Ady Endre u 3.), Kaposváron az 1-es postahivatalba (Bajcsy-Zsilinszky utca 15) lehet menni.