Tizenkilenc városban mutatták be az Attrakció című műsorukat, több ezer embert szórakoztattak. A közelmúltban pedig cirkusztörténelmet írtak az olaszországi Latinában rendezett XXIII. Nemzetközi Cirkuszfesztiválon, ahol elsőként hozták el magyarok az arany díjat.

– Az előadások több mint negyede Balatonlellén volt, ahol nagy sikerrel megtartottuk a Cirkuszok Éjszakája programunkat és a hozzá tartozó felvonulást, valamint a Cirkuszhercegnő operettet is bemutattuk – emlékeztetett a cirkusz­igazgató. – A turnénk utolsó tíz előadásán nem maradt üres szék. Nagy kihívás volt ez az év, száz ember dolgozott folyamatosan azon, hogy a cirkusz és a nagykőrösi szafaripark is zökkenőmentesen működjön. Most mindkét vállalkozásban tartunk egy kis szünetet, de az élet nem áll meg: december 7-től január 6-ig Németor­szágban lépünk fel a legnagyobb karácsonyi cirkuszban. A lovas­akrobata-számunkkal, a szabad idomítással, és új, ugródeszkás számmal szórakoztatjuk a nagyérdeműt – mondta.

Két hónapjuk marad az új évad megszervezésére. – A cirkusz világa nem csak két és fél óra fény és csillogás. Komoly szervezőmunkát igényel, hogy melyik városban, mikor szerepelünk. Ott honnan kapunk vizet, áramot. A külföldi cirkuszművészeinknek vízumot, repülőgépet, szállást kell intéznünk – sorolta a maradék két hónap terveit. Vadonatúj műsorral készülnek 2023 márciusára, valamint a cirkusz nézőterét is korszerűsíteni szeretnék: új lelátórendszert létesítenek, amelyről jobban lehet majd látni az előadást.





Fotóill.: Lang Róbert