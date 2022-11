Magyarországot 41 versenyző képviseli, köztük nyolc korábbi egyéni világbajnok. A klasszisokkal megtűzdelt csapattól kontinensbajnoki címeket és érmeket vár Galambos Péter, a Magyar Kick-box Szakszövetség elnöke.

Az Európa-bajnokságon, miként az elmúlt években megszokottá vált, a sportág mind hét szabályrendszerében – pointfighting, light-contact, kick-light, full-contact, low-kick, K1 és formagyakorlat – avatnak bajnokokat. Az Eb különlegessége, hogy nem lesznek ott az orosz, illetve a fehérorosz versenyzők, a magyarok közül viszont a nehézségek ellenére a vártnál többen, köztük világklasszisok is vállalták az indulást – mondta Galambos Péter.

"A mi szempontunkból a finanszírozási gondok rányomták a bélyegüket a felkészülésre. Nem tudtunk például központi edzőtábort tartani. A szakágak ezt igyekeztek a maguk lehetőségeivel megoldani, de kérdés, hogy mennyire fognak majd hiányozni a nagy, összevont tábor előnyei. Ennek ellenére úgy érzem, hogy felkészült válogatottal állunk ki az Európa-bajnokságon."

A csapat tagja a tavalyi vb-n két aranyérmet is begyűjtött Száraz Gergő, valamint a szintén világbajnoki címet nyert Szmolek Emánuel, Busa Andrea és Mezei Nikolett. Rajtuk kívül szintén volt már világbajnok Bálint Martin, Fésű Lajos, Veres Richárd és Kondár Anna – sőt, utóbbi tízszeres világbajnokként a sportág történetének legeredményesebb női versenyzője.

"Tisztában vagyunk azzal, hogy ők mit tudnak, úgyhogy ígéretes csapatnak nevezném a magyar válogatottat, ahol a már bizonyított klasszisok mellett több más olyan versenyzőnk is van, akiktől érmek várhatók. A ringesek között például ott lesz Pálfi Viktória, aki a nyári Világjátékokon is képviselte a magyar színeket, a formagyakorlatosaink pedig évről évre egyre szebb eredményeket produkálnak. Bizakodó vagyok abban a tekintetben, hogy versenyzőink ezúttal is hozzák majd a jó eredményeket" – jelentette ki a magyar szövetség elnöke.

A felnőttek mellett a veteránok is tatamira lépnek az Eb-n: a magyar indulók között van a pointfighting szakág vezetője, Csikós Péter, illetve a light-contact és kick-light válogatott egyik edzője, Olasz Attila is.

Az Európa-bajnokságot a megszokott menetrend alapján bonyolítják le. Hétfőn délelőtt 10 órától kezdődnek el a selejtezők, majd zajlanak négy napon keresztül. Az első döntőkre csütörtökön kerül sor, szombaton pedig az utolsó egyéni finálék mellett a csapatküzdelmekkel zárul az Eb.