A piac bejön a vevőknek

– Nagyon drága az élelmiszer, örülök, hogy levitték a tojás árát – mondta Domján Anna nyugdíjas a kaposvári nagy piacon. – Most egy tízes csomagot vásároltam, és 710 forintot fizettem. Bár a krumpli árát is érinti az árstop, ám a nyugdíjból nem tudok egyszerre sokat venni, mivel így is drága.

Egymás után jöttek a vevők az egyik közismert piaci tojásárushoz. Bóka Réka kereskedő azt mondta: az S-es tojás 71 forint, az M-méretű 81, míg az L-es 89 forint. Az XL-es 99 forint volt. Az utóbbi egy hónapban csaknem kétszer annyi tojást adtak el, mint korábban. Különösen azóta ugrott meg a kereslet, hogy több üzletláncnál tetemesen megdrágult a tojás.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség is megszólalt, írt a vg.hu. A vásárlók megértését kérték, mivel a november 10-i reggeli üzletnyitásokra lehetetlen felkészülni az éjszaka során, hiszen a rendelet kihirdetésének időpontjában az üzletek döntő többsége már bezárt, a dolgozók hazamentek. Hozzátették: a szövetség eddig is segítette az árstop előírásainak végrehajtását, együttműködve hatóságokkal is.