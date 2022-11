November 27-én, advent első napján fél ötkor gyújtják meg az első gyertyát a kaposvári Kossuth téren. Szita Károly polgármester köszöntőjét követően Szentpéteri Csilla zeneszerző zenésztársaival ad majd adventi koncertet. A különleges koncerten Gájer Bálint vendégművész is szerepel. December elsején a Zselici Alapfokú Művészeti iskola diákjai mutatkoznak be, másnap a Herbstrosen Chor lép fel.

December 4-én rendezik a Csiky Gergely Színházban az adventi jótékonysági gálát, majd egészen szilveszter estig különböző előadásokat nézhetnek meg az érdeklődők. A gála előtti hetekben gyűjtést szerveznek, várják a tartós élelmiszert és a jó állapotú játékokat. Az adományokat a Duráczy-iskola tanulói, a Borostyánvirág Anyaotthonban élők és az Ökumenikus Segélyszervezet rászorulói kapják. Az Ökumenikus Segélyszervezet november 28-tól december 13-ig délutánonként várja az adományokat a Kossuth téri faházukban. A szervezet nélkülöző és krí­zishelyzetbe került családokat támogat az adományokkal.

December 6-án a Széles út Egyesület motorosai várják Mikulás-napon a gyerekeket a Kossut téren. December 11-én a Somogy Táncegyüttes és az Együd Árpád Művészeti Alapfokú Iskola adventi műsorát tekinthetik meg az érdeklődők, majd a Csillagtestvérek éjszakáján csendes megemlékezést tartanak az elhunyt gyermekek emlékére. December 18-án Kaposvár kórusai mutatkoznak be.

Az adventi időszakban több helyi és somogyi kézműves mutatkozik be a Fő utcán a faházakban. A portálok kiszállítása is napokon belül megkezdődik. Úgy tudjuk, hogy a faházakba külön mérőórák lesznek felszerelve, fogyasztás alapján kell értük a kézműveseknek fizetniük.