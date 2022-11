Arany minősítést kapott a Kultúr Találka együttes a VIII. Pannon Unifest zenekari versenyszekciójában. Az elismerés mellé fellépési lehetőséggel is gazdagodtak, jövőre a kapolcsi Művészetek Völgyében mutatkozhatnak be.

A zsűri tagjai között volt többek között Bodor Áron, az Esti Kornél zenekar énekese, billentyűse, dalszövegírója valamint Süle Zsolt dalszerző. A Kultúr Találka célja, hogy szűkebb környezetünkben, Somogy megyében, de országszerte is népszerűsíthessék a megzenésített verseket. December 4-én egy mikulásváró koncerttel készülnek a gyerekeknek a Somogy Megyei TIT-ben.