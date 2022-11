Kurucz János, a Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesületének elnöke elmondta: tizenkét éve hagyomány, hogy novemberben összejönnek egy baráti találkozóra, korábban a helyi kultúrházban, ezúttal a szőlőhegyen, pincéjében kóstoltak. Hozzátette: a kaposfüredi szőlőhegyen tizenhét szőlősgazda foglalkozik intenzíven borkészítéssel. Kovács György elsőként érkezett, édes fehér és száraz vörösborát hozta el társainak. Mészáros Zoltán szakoktató készítette el a libaleveset és a ludas kását. Januárban a borversenyen a legjobb nedűket díjazni is fogják. Nagy örömükre évről évre szépül a szőlőhegy. - Jó állapotú, aszfaltozott úton tudunk kijönni a pincékhez és hamarosan a vezetékes víz is be lesz vezetve, amelyet a gazdák ötven százalékos anyagi hozzájárulással finanszíroznak - emelte ki az elnök.

Fotós: Mócza Dániel