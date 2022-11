Hátrányos helyzetű gyermekeknek gyűjtenek adományt. Akik segíteni szeretnének, azok december 8-ig juttathatják el az ajándékot.

A szervezők azt kérik: az adományozók a doboz tetején tüntessék fel, hogy hány éves fiatalnak, illetve lánynak vagy fiúnak szánják-e az ajándékot. Fontos tudnivaló, a dobozt ne zárják le, mivel a kiosztás előtt ellenőrzik a tartalmukat. Az is lényeges: mindenki tartsa be a határidőt, s a dobozba bármit lehet tenni, ami jó állapotban van, s az adományozó is örülne neki. Így többek közt lehet játék – autók, labdák, babák, plüssök –, de könyveket is várnak. A színezőkön és a meséken kívül regényeket, valamint tollakat, ceruzákat, számológépeket, zsírkrétákat, filceket és jegyzettömböket is eljuttathatnak a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Hasznos lehet a higiéniai eszköz is: a fogkefe, a fogkrém és a szappanon kívül a fésű, a tusfürdő vagy a sampon is.

Az adományokat munkanapokon a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium portáján is leadhatják a felajánlók.