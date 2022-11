Nagyjából fél órányira rövidült a Kaposvár és Dombóvár közti vonatút a 2016-os pályafejlesztéssel, egy hivatalosan még ki nem hirdetett tervezet szerint azonban december 11-től ezen a szakaszon már csak Nagyberkiben állnak majd meg a vonatok. A többi település, Taszár, Kaposhomok, Baté, Csoma, Szabadi, Attala és Kapospula lakóinak más közlekedési eszközt kell keresniük ha el szeretnének jutni iskolába vagy munkába.

Annak idején a Somogyi Hírlap is megírta, amikor Heintz Tamás egykori fideszes országgyűlési képviselő legyorsulta a dombóvári vonatot biciklivel. Az akciót és a kormányváltás követően megkezdődött a 41-es vasútvonalon az érintett pályaszakasz rekonstrukciója, amely 2016-ban fejeződött be. Azóta szinte zökkenőmentesen utazhattak a két város között az utasok. Az évek során a vasúti kocsikat is modernizálták. A fejlesztés öröme azonban azonban úgy tűnik, csak idén decemberig tarthatott. Olvasónk jelezte, hogy december 11-től már nem áll meg a vonat a felújított vasútvonalon. Az érintett települések vezetői közül többen tőlünk hallották először a hírt.

Varjas András taszári polgármester elmondta, mivel náluk a vasútállomás messze van a településtől, a taszáriak inkább busszal közlekednek a vonatot egyetemisták használják.

Stemler József, kapospulai polgármester számára nem volt új az információ, kérdésünkre elmondta: elsősorban vasutasok járnak vonattal dolgozni. Hozzátette: jó lett volna, ha fórumokat tartanak az érintett településeken, hogy azokat tájékoztassák, akik használják a járatokat.

A településvezetők közül volt aki azt mondta, nem érti, hogy velük miért nem egyeztetett a MÁV. Antal Lajos Szabadi polgármestere is megdöbbenéssel fogadta a hírt. – Sokan nem örülnek Szabadiban ennek a menetrend módosításnak, hiszen iskolába és dolgozni is járnak vonattal, mondta a településvezető. Hozzátette, ha csak három embert érintene a dolog, akkor is felemelné a szavát polgármesterként.

Molnár Edit csomai polgármester aláírásgyűjtést is kezdett a megállóért. – A hétvégén már egy aktivista elkezdte felkeresni az embereket, csak Szabadiban 140-en járultak hozzá az ügyünkhöz aláírásukkal, mondta kérdésünkre a településvezető. Elárulta, hogy ő is ismerősöktől hallott a módosításról, amit először el sem akart hinni. – Sokadik telefonhívásomra kaptam csak tájékoztatást a vasúttól, megerősítették, hogy ez a MÁV szándéka, ugyanis a Volán és a vasút összeolvadásával a személyszállítás teljes egészében a Volánbuszhoz kerül, míg a MÁV a teherszállítást végezné – mondta Molnár Edit. Aki úgy fogalmazott, így a munkába járás lehetőségét veszik el az emberektől.

A változtatásokkal kapcsolatban megkerestük a MÁV-ot is, érint-e állomásbezárást, vagy létszámleépítést is az intézkedés; hivatalos válasz egyelőre nem érkezett szerkesztőségünkhöz.