Balck friday. A Valentin-nap és a halloween után furcsán ízlelgettük az újabb amerikai kifejezést néhány évvel ezelőtt. Aztán, ahogy a többi, leginkább üzleti alapokon nyugvó őrület, a „fekete péntek” is beszivárgott a magyar bevásárlókultúrába. A november utolsó péntekére kitűzött bevásárlóünnep lényege abban rejlik, hogy ezen a napon óriási árleszállításoknak örvendhetünk.

Vasárnap magam is gyanútlanul betévedtem egy bevásárlóközpontba, ahol csakhamar úgy éreztem magam, mintha Örkény István Tóték című könyvébe csöppentem volna. Dobozok jöttek velem szembe két lábon, ugyanis minden második ember óriási dobozokkal egyensúlyozva közlekedett, alig látva a „stóctól”, hova lép. Volt, aki három, volt, aki öt óriási cipőspakkot is cipelt. Annak ellenére, hogy egy héttel a bevásárlóünnep előtt jártunk, biztos voltam benne, hogy valahol akció van. Próbáltam levetni kíváncsiságom és a cipők iránti nőies érdeklődésem, ám én is csakhamar a boltban találtam magam.

Mint egy hangyaboly, olyan volt az üzlet, ahol több reklámszöveg is a „fekete hétvégét” hirdette, amelyen a „lépők” egy részét féláron vagy még olcsóbban lehetett megvásárolni. Vállak értek össze, kezek nyúltak ugyanazért a lábbeliért, mintha ingyen osztották volna a cipőket. Most egy pár cipő áráért két dobozzal lehetett hazavinni. Körülnéztem, mert egy ideje én is keresek egy bizonyos fazonú lábbelit, ám úgy döntöttem, nem küzdök a bolyban. Kifelé jövet azon járt az agyam, vajon mi indítja az embereket erre a rohamvásárlásra... Tényleg spórolni szeretnének, ahogy azt mostanság mindenki teszi, valóban szükség van-e egyszerre ennyi új cipőre, akár fejenként négy-öt párra is?

Egyáltalán hol lehet tárolni egyszerre ennyi új cipőt? Vagy egyszerűen arról van szó, hogy a régieket továbbléptetik a kukába, teret engedve ezzel a mára már minden ötödik embert érintő vásárlási kényszernek.