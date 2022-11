Hozzátette: sokan, főleg az idősebbek tartják még a hagyományt és libás ételeket fogyasztanak Márton-napon. – Már korán reggel kijöttem és vettem libacombot, ezt sütöm ebédre, de vettem készen egy kis ludaskását is – mondta el Horváth Lajosné, aki unokáival érkezett a piacra. Sorra rakták fel a kondérokat a kaposvári piac halboltja előtt. Kovács Csaba reggel hat óta halászléval és harcsapaprikással várta az érdeklődőket, boltjában is sokan vásároltak szombaton. - Sokan úgy vélik, hogy drágulni fog még a hal, ezért inkább most megveszik karácsonyra és lefagyasztják, még mindig a pontyból fogy a legtöbb – tette hozzá.