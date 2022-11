Nap mint nap nagy a forgalom a kaposvári reprodukciós központban. Az intézetet évente átlagosan 400 újonnan jelentkező pár keresi fel, várhatóan idén is ennyien kérnek majd segítséget a kaposvári szakemberektől.

Wilhelm Ferenc főorvos megkeresésünkre elmondta, a központ forgalma ennek sokszorosa. Évente kettőezernél is több kezelés zajlik az intézetben, ugyanis vannak olyan párok, akiknél többször is elvégzik a meddőségi eljárást. Wilhelm Ferenc kiemelte, legtöbbször a 35 és 38 év közötti nők kérnek segítséget. A főorvos arról is beszélt, hogy tavaly a kaposvári Humán Reprodukciós Központ lombikprogramjában több mint 110 baba született. Előreláthatólag ez a szám idén tovább emelkedik, csakúgy, mint a természetes születések száma is, amely évről évre nő a kaposvári kórház szülészeti osztályán.

A régióban Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Reprodukciós Központjában is végeznek kezeléseket, évente háromezret. Ebből körülbelül 1000 mesterséges megtermékenyítés. A központban érdeklődésünkre elmondták, ebből nagyjából 600 friss és mintegy 400 fagyasztott embrió beültetésével történik. Várnagy Ákos, a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Reprodukciós Központjának szakmai vezetője lapunknak elmondta, a 35 évnél fiatalabbaknál végzett lombikbébi-eljárások harmada sikeres, az életkor előrehaladtával azonban romlanak az esélyek. A napi ellátásban a legnagyobb problémát az okozza, amikor idősebb párok, különös tekintettel a negyven év felettiek kérnek segítség.

Várnagy Ákos hozzátette, a klinikai beavatkozásoknak köszönhetően évente összesen kétszázötven gyermek születik Pécsen.



Pécsett új eljárásokon is dolgoznak



Több mint kétmilliárd forintos fejlesztési forrásból folytatódhat a kutatási munka a pécsi Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumban. Az intézetben a szakemberek a meddőség hátterét vizsgálják és különféle eljárásokat dolgoznak ki. Munkájukra nagy szükség van, mert Magyarországon csaknem 150 ezer pár küzd meddőségi problémával. A baranyai laboratóriumban az országban működő összes nemzeti laboratóriumhoz hasonlóan kutatási és fejlesztési feladatokat látnak el. Várnagy Ákos, a reprodukciós központ szakmai vezetője elmondta, a kutatók, köztük szülészek, belgyógyászok, laboratóriumi szakemberek, immunológusok, biológusok és informatikusok azon tevékenykednek, hogy új, eddig nem alkalmazott innovatív eljárásokat dolgozzanak ki a reprodukcióval foglalkozó szakembereknek. Ezek a jövőben alkalmazhatók lesznek a mesterséges megtermékenyítési kezeléseknél – tette hozzá.



Fotó: Lang Róbert