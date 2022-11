A Kaposvári Videoton tárt kapukkal várta a látogatókat: a cégnél elektromos kerékpárokhoz műanyag alkatrészeket éppúgy gyártanak, mint háztartási robotgépet, fényepillátort, s folyamatosan kapnak az autóipari megrendeléseket is. Fábián Balázs igazgató köszöntötte a vendégeket, akik először a szerszámüzem felé vették az irányt. Pethő Alexandra fiával, Olivérrel és anyósával jelentkezett a gyártúrára.

– Rengeteg a gép, nagyon tetszik a program – mondta Pethő Gyuláné. – Szerintem jó ötlet, hogy bárki bejöhet, megnézheti, hogy milyen termékek készülnek a kaposvári gyárban. Lehet, hogy a fiatalok épp egy ilyen rendezvény alkalmával kapnak kedvet a műszaki pályához.

Peres Norbert, a kaposvári Fusetech Kft. gyárigazgatója kora esti nyitányként a betét szerelősornál zajló feladatokat mutatta meg látogatóknak. Az ipari cég töretlenül fejlődik, a 2021-es 6,4 milliárd forinttal szemben az idén közel 7,5 milliárd forintot terveztek.

– Érdemes volt eljönni – mondta Tóth-Molnár Petra, aki férjével, Tóth Csabával látogatott el péntek este érkezett a Fusetech Kft-hez. – Látszik, hogy minden dolgozó tudja a feladatát, s szervezetten zajlik a termelés. Sok érdekes információt hallottunk a gyártásról, először vagyunk itt, de ha jövőre ismét megtartják a rendezvényt, akkor szívesen jövünk.

A nagyatádi Büttner Kft.-nél a helyieken kívül somogyudvarhelyi, görgetegi, lábodi és somogyszobi érdeklődőket is vártak, a szakmai programot 2018 óta tartják meg. A 241 dolgozót alkalmazó cég az idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, s a tavalyi 5,2 milliárd forint bevétel után 2022-ben hatmilliárd forintot terveztek. Fémmegmunkálás, szerszámlapok gyártása, CNC marás, fúrás és köszörülés: egyebek mellett ezzel is foglalkoznak, s 2022-ben több új projektet indítottak. Matula Evelin menedzser asszisztens közölte: a fiatalok is tájékoztatást kaphatnak az ipari lehetőségekről, így a rendezvény a szakma és hivatásválasztást is segítheti.