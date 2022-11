Erről Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt pénteken Hetesen, ahol megtekintette a nemrég felújított orvosi szolgálati házat. Kiemelte, a beruházások értéke meghaladta a 17 milliárd forintot.

Gyopáros Alpár hozzátette, a jövőben is folytatni szeretnék a felújítási programot, egyrészt mert sikeres, valamint szakemberek is hiányoznak a falvakból.

Pavelka Béla, Hetes polgármestere elmondta, a felújításra azért is volt szükség, mert a harminc éve helyben praktizáló háziorvos eddig méltatlan körülmények között élt. A 27 millió forintos támogatási összegen kívül a település 14 millió forintot tett hozzá a felújításhoz. Móring József Attila Marcali és térségének ország­gyűlési képviselője az eseményen elmondta, a Magyar Falu Program nagyon jó lehetőség az önkormányzatoknak, mert sok elhanyagolt, használaton kívüli ingatlant sikerült felújítaniuk az elmúlt években.