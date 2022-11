A kitüntetettek között három somogyi szakember is van, akik az állami fenntartású szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben dolgoznak.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a belügyminiszter elismerő oklevelét adta át Nemes Zitának, a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon intézményvezetőjének, aki húsz éve dolgozik a segesdi intézményben. Egy időben a vezető ápolói feladatok mellett igazgatóhelyettesi teendőket is ellátott, s egy-egy telephely irányításáért is felelt. 2011-ben az akkori fenntartó integrációs tervének végrehajtásában aktívan közreműködött. A megye legnagyobb szociális intézményét 2015 óta vezeti.

Ugyancsak miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Huszics Frigyesné, a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon ápolási csoportvezetője, aki az általa irányított ápoló, gondozó szakembergárda szemléletét a mai napig is folyamatosan alakítja, trenírozza. Ennek köszönhetően a munkatársak mindennapi munkavégzésében alapelv az idős emberek méltóságának tiszteletben tartása, fizikai és lelkiállapotának és jólétének a megőrzése, fenntartása. A berzencei intézmény nyugállományba készülő csoportvezetője oroszlánrészt vállalt abban is, hogy az idősek otthonában folyamatos legyen a szakember-utánpótlás.

Bertalan Andrea Anna, a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon gyógypedagógusa, öreglaki lakásotthon-vezető szintén miniszteri elismerő oklevelet kapott. 1997-ben lett az Öreglaki Általános Iskola és Diákotthon gyermekfelügyelője, majd lakásotthon-vezetéssel bízták meg, s azóta is határtalan és kifogyhatatlan szakmai elhivatottság és felkészültség jellemzi az általa irányított lakóegységet.