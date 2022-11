Balaton Megkezdődött a horgászkarók eltávolítása, a tó nyugati medencéjében eddig már 300 illegális eszközt találtak a vízi polgárőrök. A nyár után az ősszel is alacsonyabb maradt a vízszint, emiatt láthatóvá váltak azok a félig letört, éles végű fakarók, amelyekhez horgászcsónakot is lehet rögzíteni, de könnyen sérülést okozhatnak. Most ezeket számolják fel.