Ezt ne hagyja ki! Trófeaszemle

Eredményes volt az idei szarvasbőgés, 16 kilós trófeát is vizsgáltak Több bikát ejtettek el a vadászok Somogy erdeiben az idei szarvasbőgés idején, mint a korábbi években. Történelmi eredmény is született, egy több mint 16 kilós trófeát is vizsgált a hatóság.