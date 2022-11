A javaslatokat a települési értéktár bizottságok készítették elő. A felterjesztések számát illetően most is Siófok vitte a prímet; jóllehet, a nemzetközivé terebélyesedő s egyre nagyobb tömeget vonzó gasztronómiai attrakció, a Csurgói Csuszafesztivál is bekerült Somogy­ország értéktárába. A kőkúttapazdi születésű Vitéz Szentgyörgyi Dezső zászlós, repülőpilóta (1915–1971) életműve és katonai pályája a kulturális örökség kategóriában szerepelt sikerrel, csakúgy, mint Kaáli Nagy Dezső kultúrmérnök munkássága, amely az ipari és műszaki megoldások kategóriában indult, s akinek tevékenysége többek között a balatoni partfal- és kikötőépítéshez köthető.

Az egészség és életmód kategóriában Varga Ferencnek (1942–2013), a siófoki kórház főigazgató-főorvosának, a magyar kórházügy ikonikus alakjának munkássága is a megyei értéktár része lett. A bizottság tagjai arra is javaslatot tettek, hogy a Balatoni Kikötők Magyar Királyi Felügyelőségének tevékenységét a felterjesztők magasabb szintre, az ágazati értéktárba küldjék el.

Az előterjesztés megtárgyalását követően arról is szó esett, a Somogy Megyei Értéktár Bizottság tagjai ebben az esztendőben még egyszer találkoznak; ezúttal Szőlősgyörökön, az ország egyik Gárdonyi-településén, melynek egykori lakói a 100 éve elhunyt író, pedagógus több művében is megjelennek. Kardos Katalin bizottsági titkártól megtudtuk: az évzáró alkalom kiváló lehetőséget kínál majd a már értéktárban lévő kincsek jelenlegi állapotának áttekintéséhez.