– Az ár nem biztos, hogy jobb, viszont itt szélesebb választék van. Nem pont ezzel a céllal érkeztem, de egy kabát jó vásárfiának számít – mondta Jovánczai Tünde, miközben felpróbálta a kinézett téli öltözetet.

– Már keresik a kabátot, de kevésbé vásárolják. 20-30 százalékkal emelkedett a beszerzési ár is, így nem csoda, ha sokan a tavalyi kabátjukat veszik fel idén is – mondta az eladó, Piller Tamás. Míg a ruha részlegen egyre inkább keseregnek az árusok, addig a bolhapiacon egyre csak nő a forgalom az utóbbi időszakban.

– Ahogy emelkednek az üzletekben az árak, úgy vásárolnak egyre inkább a bolhapiacon az emberek. Tányért, poharat sokan visznek tőlem – mondta Simonné Cekmeiszter Mónika.

Nem panaszkodott Belovics Istvánné sem. – Vannak állandó vevőink. Egy hölgy a Balaton mellől jár hozzánk, most is vásárolt tőlünk. Persze azt mi is megérezzük, hogy hó eleje, vagy hónap vége van - mondta.

– Egyre kevesebben vásárolnak édességet is. Már a gyerekeknek is kevesebbet visznek – mondta Demeter Anita, aki már a hó végét várja, amikor mindenki a Mikulás puttonyát tölti majd az ő árujával.