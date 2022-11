Négy szekcióban harminc előadás hangzott el.

Fenyő Anna a Munkács-gimnáziumból érkezett a versenyre. Azt kutatta, hogyan hatott a koronavírus-járvány az emberek vitaminfogyasztási szokásaira. – Különösön a D-vitaminra tértem ki – mondta a fiatal. – Azért választottam ezt a témát, mert élő természettudománnyal szerettem volna foglalkozni, illetve nekem is súlyos D-vitamin-hiányom van. A kutatásomban arra jutottam, hogy az emberek a tudatosságban változtak, viszont nem találtam jelentős százalékban olyanokat, akik csak a járvány miatt kezdtek el vitaminokat fogyasztani – összegzett a bemutatója után.

Gáborhelyi Petra gyógypedagógia szakos hallgatóként a középiskolások verbális mondat­emlékezetét vizsgálta. Kutatásában a sajátos nevelési igényű (sni) és a tipikus fejlődésű tanulókat hasonlította össze. A „kísérletben” 150 tanuló vett részt. – A diákoknak az volt a feladatuk, hogy ismételjék vissza azt a mondatot, amit tőlem hallottak – mondta Gáborhelyi Petra. – A kutatásomban arra jutottam, hogy az sni-s tanulók nem tudnak olyan jól teljesíteni, mint a kontroll csoportos, tehát a jó képességűek.

Üst Norbert, a somogyjádi iskola pedagógusa tanító szakon tanul, a játékos oktatást választotta témájának. Óráit úgy teszi még élvezhetőbbé, hogy a gyerekek fantasy szerepjátékban, céhekbe tömörülve tanulnak. Vannak különféle tulajdonságú mágusok, varázslók, pala­dinok és barbárok is. A karaktereket dolgozatíráskor és felkészüléskor fel is használhatják. Üst Norbert tapasztalatai szerint módszere révén emelkedett a tanulók tudásszintje.

Megismerik a jövő egyetemistáit

Mezőszentgyörgyi Dávid, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese elmondta, a Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) fontos esemény az egyetem életében. A tehetséggondozásnak ez egy olyan lehetősége, ami országos szinten is megmutatkozik. A kaposvári „selejtező” forduló mellett Gödöllőn, Keszthelyen, Gyöngyösön és Budán is előadtak a diákok szerdán. – A kaposvári esemény most egy főpróba is, mert az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát jövő tavasszal itt rendezik. – Azt tapasztaljuk, hogy akik részt vesznek a TDK-n, utána a doktori képzésre is szívesen jelentkeznek – hangsúlyozta a rektorhelyettes.

Fotó: Lakos István