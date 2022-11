Szociális tűzifa 49 perce

Fát pakol a polgármester, hogy mindenki fűthessen

Több somogyi településre is megérkezett a napokban a szociális tűzifa. Néhány helyen már el is kezdték kiszállítani a családoknak a téli tüzelőt. Vannak olyan települések, ahol a polgármesternek és a képviselő-testületnek is meg kell ragadnia a méterfát, mert egyetlen közmunkás sincs a faluban.

Fotós: Lang Róbert

Néhány nappal ezelőtt érkezett meg a 31 köbméternyi tűzifa Zimányba. A farakás a polgármesteri hivatal hátsó udvarában található, onnan pakolják majd fel a fát az utánfutóra és kezdik kiszállítani a rászoruló családoknak. Takács János polgármester ottjártunkkor elmondta, néhány hét múlva állnak neki a munkának.

– Sajnos nincsenek közmunkásaink és vállalkozót sem bérelünk fel arra, hogy kiszállítsa a fát, ezért a képviselő-testülettel közösen oldjuk meg, hogy a háztartásokba eljusson – hangsúlyozta Takács János.

Csökölyben húsz család már megkapta a téli tüzelőt. A településen csütörtökön kezdték el a kiszállítást. Még a polgármester is pakolta a fát, hogy a háztartásokba minél előbb odaérjen a fűtőanyag. Jakab Csongor, a település vezetője elmondta, csaknem 2 millió 900 ezer forintot nyertek a szociálistűzifa-programon. Ebből az összegből 148 köbméter keménylombos cserfát tudtak vásárolni. A polgármester hozzátette, hétfőn folytatják a kiszállítást és várhatóan november végéig mindenhova eljuttatják a fát.

Bolhásra a szociális tűzifa kétharmada már megérkezett. Amint megkapják a maradék tüzelőanyagot is, elkezdik a házhoz szállítást. Szabó Bence László polgármester elmondta, 2 millió 444 ezer forintot nyertek pályázaton, ebből 110 köbméternyi tüzelőt tudtak vásárolni egy közeli erdészettől. – Egyelőre nem született döntés arról, hogy mennyien juthatnak fához. A becsléseink szerint nagyságrendileg negyven háztartás kaphat majd segítséget – hangsúlyozta a polgármester. – Egy helyi vállalkozóval szeretnénk kiszállíttatni a tüzelőt, amelyet várhatóan december végéig mindenki megkap majd. Megkönnyítjük a családok életét azzal, hogy egészen az udvarig szállítjuk a fát – mondta Szabó Bence László.

A polgármester hozzátette, évről évre egyre több tüzelőhöz jutnak hozzá. Az idei támogatásból hat köbméterrel több fát tudtak vásárolni.



Mindenhova jut tüzelő időben Somogyba a téli fűtési szezon megkezdése előtt az idén 220 településre jut szociális tűzifa. Ahogyan azt megírtuk, az önkormányzatok több mint 382 millió forintból vásárolnak fűtőanyagot.

Kaposvár és környékén 25 településre 1239, Barcs és környékén 68 településre 7594, Marcali és környékén 66 településre 5922, Siófok és környékén 57 településre 3429 köbméter tűzifa kerül. A hetesi önkormányzat 72 köbmétert vásárolt a szociális támogatásból, ezt az önkormányzat saját forrásból még nyolc köbméterrel egészítette ki. Kaposmérőbe is tudnak tüzelőt osztani a következő hónapokban. A település 110 köbméterhez jutott hozzá. A fát a legnagyobb hidegben szállítja majd ki az önkormányzat.



