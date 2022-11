A Kaposvári Campuson a körépület és a régi tanügyi épület energetikai korszerűsítését végzik el. Hőszigetelnek és kicserélik az ajtókat, ablakokat. A napelemekkel az energiafelhasználást mintegy 30 százalékkal csökkentik.

– A fejlesztések részeként a gyakorlati oktatást segítő digitális infrastruktúra is jelentősen megújul. A 21. század elvárásainak megfelelő, hibrid oktatásra alkalmas termeket is létrehozunk. A számítógéptermek kialakítása és fejlesztése, valamint a szükséges informatikai és audiovizuális eszközök beszerzése mind azt a célt szolgálja, hogy az oktatók és hallgatók digitális készségei egyaránt fejlődjenek, és egyetemünk európai szinten is versenyképes legyen – emelte ki Gyuricza Csaba, a MATE rektora. A 2026 áprilisában záruló projekttel megvalósítanák a körforgásos gazdaságra történő átállást is.