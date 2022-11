A héten hírportálunk, a Sonline és a Somogyi Hírlap legszebb betlehemet kereső közönségszavazásán nyertes fonyódi is a helyére került a városban.

– Gyakorlatilag adventkor felkészítjük a lelkünket a karácsonyra, ezért december 21-ig minden vasárnapra szívet melengető programokat szerveztünk – mondta Erdei Barnabás alpolgármester. Az első hétvégén Laczák Boglárka és Bognár Szabolcs operaénekesek adnak ünnepi műsort a Dísz téren, mely az adventi időszakban a korábbi évekhez hasonlóan karácsonyi fényekbe öltözik.

December 4-én a fonyódi óvodások lépnek fel, majd a Hahota Bábszínház Mikulás bácsi bajban című előadásával kedveskednek a kicsinek.

December 10-én, szombaton is készülnek programokkal a készülődőknek: 9 órától indul a Béke és a Blaha Lujza utcák sarkáról a Mikulás kisvonat, délután pedig a Művelődési Központban lépnek fel a fonyódi zeneiskola tanárai. Vasárnap este az általános iskolások lépnek fel és ismét a Hahota bábszínház szórakoztatja a gyerekeket.

Aranyvasárnap Gőbölös Krisztina és Karányi Péter ünnepi műsora emeli a készülődés hangulatát.

Az utolsó napokban sem maradnak a fonyódiak kulturális program nélkül, hiszen december 20-án a Feng Shui galériában ad adventi koncertet a Seven Houses Gospel Choir&Band, másnap, szerdán a Mátyás Király Gimnázium aulájában városi karácsonyi koncert zárja a közös készülődést a szeretet ünnepére.



Fotó: Fonyód Média