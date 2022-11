Cégvezetőként tíz embert koordinál személyesen Tárkányiné Máli Orsolya, ám munkatársainál csaknem hetvenszer több ügyféllel tartja a kapcsolatot egy különleges levelezés útján. Hetente küld lélekemelő e-maileket, hogy egy kis napsugarat csempésszen a szürke hétköznapokba.

– Kéretlen levelet kitől szeret kapni az ember? – tette fel a kérdést mosolyogva Orsolya. – Mégis sok pozitív üzenetet kaptam a tevékenységemmel kapcsolatosan, megköszönték a soraimat, amellyel feldobtam a napjukat – mesélte a kaposvári üzletasszony.

– Az ügyfeleinken kívül más is megkapja az üzeneteimet – tette hozzá. – Vásároltam egy marketinglistát, amely magában rejti a lehetséges dél-dunántúli célpiacunkat, ám nem az ügyfélszerzés volt az elsődleges szempont. Mégis akadt, aki az e-mailek miatt vált ügyfelünkké – árulta el az „üzleti titkot” az üzlet­asszony, aki fontosnak tartja, hogy a cég értékrendjét ekképpen közvetítse. – Azt az értékrendet szeretném továbbadni, amelyet vezetőként az itt dolgozókkal közösen megfogalmaztunk. Eredetileg gyerekeknek terveztem egy látásmódot adni a vízzel kapcsolatosan, de már többről van szó.

Csapatmunkának köszönhetően adják át a „tanításokat”

Az egészségtudatossághoz nemcsak a testi, hanem a lelki egészség is hozzátartozik. – Szeretnék olyan információkat továbbadni, amelyekről azt sejtem, másokat is segíthet, felemelhet – mondta a cégvezető, aki havonta egyszer vízzel kapcsolatos információkat oszt meg, a többi három levél egyéb témában tartalmaz érdekességeket. Legutóbb a szabadsága kapcsán jutott eszébe, hogy a cégvezetők kikapcsolódásáról, valódi pihenéséről szóljon az elektronikus levele.

– Akár a hétköznapi történések során is inspirálhat egy-egy téma. Korábban sokat foglalkoztam az üzenetek szerkesztésével, ám mostanában már csak feldobom a témát és egy kedves team megszerkeszti helyettem, így mondhatom, hogy csapatmunkának köszönhetően adhatom át a „tanításokat” – mondta Tárkányiné Máli Orsolya, akinek fontos, hogy adjon, így a jótékonyságra is nagy hangsúlyt fektet.