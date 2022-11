A fotós akcióban a balatoni mesehős, Füred Kapitány eseményeinek szervezői mükődnek közre. Ők "Balatoni bringaszámlálás 2022." néven indítottak kampànyt a családoknak. Mint mondták, a nemrég lezajlott népszámlálás adta az ötletet arra, hogy egy játékra buzdítsák a gyerekeket és szüleiket, baràti tàrsasàgokat. Szerintük még sosem számolta meg senki, hogy hány kerékpárral tekertek a Balaton környékéln a gyerekek és szüleik. Most a fotók erejével szeretnék bizonyítani, hogy sok ezer ember számára igazán jó kikapcsolódás a bringázás. Érdekesség, hogy ebben a balatoni kerékpározást népszerűsítő akcióban nem lehet semmit nyerni. Azok fotóit várják, akik tudják, hogy együtt tekerni jó és számos maradandó élménnyel gazdagodhat az, aki rendszeresen két keréken is éli az életét. A fotókat Füred Kapitány közösségi oldalán várják.

Fekete Tamàs, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke hozzàtette, a következő kerékpáros

szezonban az eddigieknél is többen fognak bringázni a Balatonon. Ennek oka, hogy Budapestről màr kerékpàros útvonalon is el lehet érni a Balatont, ràadasul új bringapontok nyíltak Balatonfüreden és Balatonföldvàron, amelyek kerékpárok kölcsönzésével is vàrjàk azokat, akik csak néhàny óràra szeretnének nyeregbe pattanni.