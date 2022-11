Az V. Alternatív Vitarendezési Konferenciára, melyet a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testülete szervezett, a vírushelyzet miatt két évet kellett várni. Gáspár Kinga előadóként vett részt a nemzetközi eseményen, amelyen az eurázsiai alternatív vitarendezést helyezték fókuszba. A kaposvári bírónő az ősi kultúrák vitarendezésének témakörében a navajo indiánok módszeréről beszélt a konferencián.

– A navajo nemzet a legnagyobb észak-amerikai indiántörzs – mondta. – A navajo bírák ítélkezésükből hiányolták a törzsük közösségi jellegét, a bölcsességet, ezért szorgalmazták a navajo békéltető bíróság megalapítását. Ennek során egy olyan tradicionális béketeremtő eljárás indult, amely a helyi közösség szabályai és értékrendje mentén működik. A törzs tagjai közötti jó kapcsolat fenntartása jelenti a vitarendezés hagyományos módját a különböző típusú körmodellek alkalmazásával.

Úgy tartják, hogy a harmónia megléte az egész társadalomra kihat. Ha az egyének nincsenek egymással harmóniában, az további ellentéteket szül és bomlik a közösség. – Szerintük a társadalom úgy tud egyben maradni, ha egyetértés van és harmónia – mondta Gáspár Kinga, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az alternatív vitarendezéssel akár egy bírósági procedúrát is meg lehet spórolni. A megoldást az úgynevezett békéltető körmodell jelenti.



– A navajoknál történt, hogy egy fiatal pár kapcsolata megromlott és különköltöztek – mesélte. – A fiatalasszony szerette volna, ha a férfi gyermektartást fizet a közös gyermekük után, mire az apa azt állította, hogy a gyermek nem az övé. A pár és hozzátartozóik a békéltetőkör-eljárás során a körben haladva elmondhatták gondolataikat. A békéltetés során a körben ülő felek a mellettük ülő részére továbbadnak egy úgynevezett „beszélőtárgyat”: botot, pipát vagy kosarat. Csak az beszélhet, aki a tárgyat a kezében tartja, a többieknek csendben figyelniük kell. Mire a beszélőtárgy körbeért, kiderült, hogy a gyermek az apáé, csak azért állította az ellenkezőjét, mert munkanélküliként nem volt miből a gyermektartást fizetnie. A család tagjai ezért úgy döntöttek, hogy amíg az apa elhelyezkedik, a rokonság segít az anyának a gyermek ellátásában.

– Nemcsak polgári, hanem büntetőjogban is kiválóan használható a körmodell, amely alternatívát kínál a hagyományos büntetőjog, a vétkes személyt és a büntetést előtérbe állító felfogással szemben. A megtorlás helyett a cselekményben érintettek szükségleteit és biztonságát helyezik előtérbe – mondta Gáspár Kinga, aki szerint a körmodell alkalmazásának van létjogosultsága, ám ehhez gondolkodásmód- és szemléletváltásra is szükség lenne.

– Nemcsak az USA-ban, hanem Európában, sőt Magyarországon is egyre jobban az ősi kultúra felé fordulnak. Felfedezték, hogy egyes munkahelyeken, illetve iskolákban is lehet használni a körmodellt. Gondoljunk egy iskolai kiközösítésre, csúfolásra – magyarázta a kaposvári bírónő, aki úgy érzi az áldozatok lelki világáért is jóval többet lehetne tenni, mert a károsultak azok, akiknek utóéletével kevésbé, vagy egyáltalán nem foglalkoznak.



Tényközlő könyvéhez is anyagot gyűjt

Gáspár Kinga tényközlő könyvet ír az indiánokról. – A téma számomra azért fontos, mert az európai holokauszt rémesen hasonlít az észak-amerikai indiánokkal kapcsolatos népirtásra – mondta.

– A XIX. század végétől az indián gyermekeket hatéves kortól bentlakásos iskolákba kényszerítették: levágták hajukat, megtiltották az anyanyelvük használatát és így próbálták elvenni tőlük ősi kultúrájukat. Mindeközben nem volt ritka a testi fenyítés és a szexuális erőszak alkalmazása sem – tette hozzá Gáspár Kinga, aki nem csak az indiánokkal kapcsolatos ismereteit bővíti. Mint európai uniós szakjogász egy másik sikeres pályázatnak köszönhetően júliusban Luxemburgban is részt vett egy tanulmányúton. Ott az Európai Unió bíróságának működését figyelhette meg. Októberben Belgiumban, egyedüli magyar résztvevőként ismerhette meg a belga igazságszolgáltatás működését.