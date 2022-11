Több mint kétszáz kutyát és félszáz macskát gondoznak a kaposvári Kutyatár menhelyén, ám folyamatosan érkezik hozzájuk újabb szaporulat. A napokban újabb segítségkérés érkezett hozzájuk. – Egy idős asszony elhunyt, és ott maradt egy anyakutya nyolc kicsivel. Fogalmam sincs, hogyan gondoskodjunk róluk is – mondta el Boncz Edit, a Kutyatár egyesület vezetője, akitől azt is megtudtuk, több hívást kapnak olyan gazdáktól is, akik túlvállalták magukat, s ebben a helyzetben az alapszükségleteket sem tudják biztosítani állataiknak. – Az állatvédőket még jobban érintik a nehézségek, mivel jórészt támogatásokból tartják fenn magukat, ami folyamatosan csökken, közben özönlenek be az állatok. Többször segítettünk már gazdáknak, kifizettük az állatorvosi költségeket vagy táppal támogattuk őket.

Boncz Edit szerint az örökbefogadási kedv nem csökken ugyan, de szerinte nagyon nehéz felelős gazdát találni. – Sokan nem mérik fel a várható költségeket. Egy kutyánál csak az alapellátás, amely az etetést és állatorvosi költségeket tartalmazza, havonta harmincezer forint – mondta el Boncz Edit. Kiemelte: ezért is szigorúak az örökbefogadási feltételeik. – Azt gondolom, ilyen bizonytalan helyzetben, amikor az emberek nem látják a saját, rövid távú jövőjüket sem, nem szabad örökbe adni, mert biztos, hogy az állat lesz az első áldozat – vélte az egyesület vezetője.

– Nagy mértékben nőttek a költségeink, nagyon sokba kerül az állatok etetése és az orvosi ellátás is – mondta el Biczák Balázs, a Barcsi Természet- és Állatvédő Egyesület vezetője. Hozzátette: mikor örökbe ad egy kutyát, mindig ellenőrzi a környezetet és havonta elmegy látogatóba, s ha nem megfelelő a tartás, akkor visszahozza az ebet.

– Van egy jó rakat kölyökkutyánk, jelenleg 160 ebet gondozunk, nem tudunk már több állatot ellátni – mondta el Vörös Zsuzsa, a Siófoki Állatvédő Alapítvány elnöke. – Anyagilag nem bírjuk, a havi villanyszámlánk százezerről hatszázezerre emelkedett, a kölyköknél a fűtést minimálisra kell levenni és több fagyasztóládát is lekapcsolunk. Naponta tíz hívást kapunk, hogy szeretnék leadni kutyájukat a gazdák – emelte ki Vörös Zsuzsa, – a menhelyek azonban telítettek, ezek az állatok az utcára fognak kerülni, balkáni állapotokra is fel kell készülni.



A drágább beavatkozást meggondolják

– Az állatgyógyászati készítmények euróárfolyamhoz kötöttek, így legalább ötven százalékos a drágulás tavalyhoz képest mind az altatók mind az antibiotikumok tekintetében – mondta el Garamvölgyi Rita kaposvári állatorvos. Hozzátette: a gondos gazdák folyamatosan hozzák kedvenceiket, de sokaknak komoly kiadást jelentenek az állatorvosi ellátások. – A drágább beavatkozásokat meggondolják a gazdák és a bolhairtó készítményekből is csak kevesebbet, egy havi adagot vásárolnak, nem három hónapra elegendő mennyiséget – emelte ki az állatorvos. – Előbb-utóbb a dráguló alapanyagok és a rezsiköltségek miatt emelniük kell az ellátási díjakat.