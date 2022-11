Újabb nyolc művel bővült a Kaposvári Református Kórus hanglemeze. Az együttes a nyár elején hét dalt már felénekelt, jövő tavasszal pedig újabb szerzeményeket rögzítenek majd, ezután áll össze a teljes CD. Kerekesné Pytel Anna, a kórus vezetője lapunknak elmondta, az alkalmi hangstúdiót az evangélikus templomban rendezték be. Azért ott vették fel a dalokat, mert az épületnek nagyon jó az akusztikája és nem hallatszik be annyira az utcazaj, mint a református templomban. Kerekesné Pytel Anna kiemelte, nagyon sokat készültek a felvételre, még „edzőtábort” is tartottak, hogy mindenki tökéletesen el tudja énekelni a dalokat.

– Többféle stílusú és témájú dalt is megtanultunk erre az alkalomra – mondta a református kórus vezetője. – Egyházi énekek is szerepelnek majd a lemezen, amelyek olyan jeles napokhoz kapcsolódnak, mint a karácsony. Természetesen más vallási alkalomhoz illő művet is felénekeltünk. Reneszánsz és barokk művek is felcsendülnek majd – tette hozzá Kerekesné Pytel Anna.

A CD várhatóan jövő pünkösdre készül el.