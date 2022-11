Régi diákok és tanárok is eljöttek a Széchényi Ferenc Gimnázium 35 éves jubileumi ünnepségére. Négyszázan személyesen vettek részt a délutáni és éjszakai programokon, de sokan videóüzenetben vagy online kapcsolaton keresztül csatlakoztak a többiekhez. A gálaműsoron egykori diákok tisztelegtek az iskolájuk előtt, ők állították össze a programot. Köszöntöttek olyan családot is, ahol a szülők széchényisek voltak, most pedig gyermekeik is a gimnázium diákjai.