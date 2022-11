Három somogyi étterem is a díjazottak között szerepelt a csütörtök esti díjátadón. Michelin tányért kapott és ezzel bekerültünk az első országos Michelin Guide ajánlott éttermei közé a fonyódi A Konyhám Stúdió 365 is.

– Ez az elismerés a Michelin csillag előszobája, ami óriási felelősség, hogy megtartsuk ezt a pozíciót, vagy még előrébb lépjünk – mondta el Szikra Gabriella, az étterem tulajdonosa. Hozzátette: a kóstoló inkognitóban érkezett hozzájuk, nem fedte fel magát.

– Kaptunk egy emailt, hogy várnak minket a budapesti gálára és nem gondoltuk, hogy a nívós elismerést mi is megkapjuk – emelte ki Szikra Gabriella, aki 15 éves kora óta dolgozik a vendéglátásban. 2017-ben nyitotta meg balatonfenyvesi strandbüféjét, több alkalommal választották alkotását az Év Strandételének. Fonyódon nem csak a szezonban, hanem egész évben nyitva vannak. Öt embert foglalkoztatnak, de ő és párja is kiveszi a részét a munkából. – Vegyes a vendégkörünk, a többségében nyaralók térnek be hozzánk, de Kecskemétről és Debrecenből is érkeztek hozzánk gasztroturisták – mondta el az étterem tulajdonosa.

Csapody Balázs már gyerekkorába magába szívta a vendéglátás szeretetét édesapja révén. Tizenöt évesen elsőként a húgának készített ebédet, majd felsőfokú tanulmányai alatt barátainak főzött. Harminc évvel ezelőtt, 1992 novemberében nyitotta meg a balatonszemesi éttermét.

– Már a kezdetekkor megfogalmazódott bennem, hogy nem szeretnék szezonális éttermet üzemeltetni, éves nyitvatartásba gondolkodtam és a kezdetek óta rengeteg tanuló töltötte nálunk gyakorlatát, akik azóta is megállják helyüket a szakmában – mondta büszkén Csapody Balázs. Hozzátette: óriási megtiszteltetés, hogy Bib Gourmand minősítést kaptak.

– Ez az elismerés azt jelenti, hogy a vendéglátó egység konyhája rendkívül jó és megfizethető áron kínálja ételeit, a jövőben is azon dolgozunk, hogy vendégeinket regionális alapanyagok felhasználásával minőségi menükkel lepjük meg és tervezzük, hogy a harminc éves fennállásunk alkalmából programokat is szervezünk – tette hozzá az étterem tulajdonosa. Csapody Balázs szerint a balatoni gasztronómia óriási változáson ment keresztül és ezt látják a nemzetközi étteremkritikusok is, hiszen számos elismerés a tóparti éttermekhez került. Úgy véli, mindez kellő utánpótlással folytatódhat.

2022 februárjában nyitotta meg a Lokál47 éttermet a kéthelyi Kristinus Borbirtokon Gelencsér Janka és Csillag Richárd. A fiatal pár évtizedek óta dolgozik a vendéglátásban, a Kistücsök étteremben ismerkedtek meg és azóta közösen működtetnek Nagykanizsán termelői piacot. Nagyon fontosnak tartják, hogy a helyi és környékbeli termelők alapanyagait használják fel ételeikhez. Small plate koncepcióval dolgoznak, más köntösbe bújtatják a hagyományos ételeket, vendégeik egyik nagy kedvence a házi majonézzel tálalt rántott vadmalac. Munkahelyüktől 47 kilométerre ők is gazdálkodnak saját birtokukon. Munkájukat Michelin tányérral jutalmazták.

– Nagy meglepődéssel fogadtuk a rangos elismerést, hiszen egy éve sem vagyunk nyitva, arra sarkall minket, hogy még nagyobb lendülettel folytassuk azt, amit elkezdtünk – mondta el Gelencsér Janka.