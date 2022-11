Hosszú évekig változó telephelyű orvosi ügyelet működött Törökkoppányban és térségében, ez azt jelentette, hogy a környékbeli településeken dolgozó háziorvosok adták a szolgáltatást felváltva a saját rendelőikben. Ezt a rendszert azonban felmondták, mert az egyik orvos idős kora és egészségügyi problémái miatt nem vállalta tovább a szolgálatot. A jelenlegi felállás szerint a Kaposvár és környéki ügyeleti rendszerhez tartoznak. Július elsejétől a terület déli része, Kisbárapáti, Fiad, Somogyacsa, Törökkoppány, Szorosad, Somogydöröcske és Kára a megyeszékhely városkörnyéki ügyeletéhez csatlakozott, míg innentől fogva az északi rész, Andocs, Nágocs, Miklósi a balatonföldvári ügyelethez tartozik, és Zics a tabi ügyelethez. Az új rendszer zavartalanul működik, Varga Györgyhöz, Törökkoppány polgármesteréhez még nem érkezett panasz az ellátásra.

Balatonlellén jelenleg társulásban működik az orvosi ügyelet a boglári rendelőintézet irányításával. Ügyeletet adni a lellei háziorvosoknak is kötelező volt legalább havi egy alkalommal a háziorvosi teendőik mellett. Ez eddig jól működött, változásokról még nem értesültek – felelte érdeklődésünkre Kenéz István, Balatonlelle polgármestere. Balatonbogláron helyi gesztorsággal fogják össze a tóparti és balatoni háttértelepülések ügyeleteit Látránytól Szőlősgyörökig. Jól felszerelt rendelőintézetben a helyi főorvos vezényli az ügyeleti beosztást, ügyeleti autót használnak. Még nem tudnak arról, hogy más formában kell tovább működniük, felelte Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere.

A tervek szerint a jövőben országosan 81 járásnak lenne 102 ügyeleti központja a mostani csaknem 300 helyett. Ebből 21 csak gyermek-, 21 csak felnőttellátóhely, és 60 vegyes, felnőtteket és gyermeket is fogadó lenne. Megyénként 3–4 úgynevezett Járási Sürgősségi Alapellátási Központ működne. Több megyében a mostani csaknem tucatnyi orvosi ügyeleti pontból néhány maradna. A koncepció bírálói szerint mindez főként az aprófalvas megyékben jelenthet gondot.



Szükséges az ügyeleti változtatás

Mindenképpen szükség van változásra, bár még nem kiforrott az átalakítás, erősítette meg Dús István a Magyar Orvosi Kamara Somogy megyei szervezetének elnöke, kiskorpádi háziorvos. Most az a terv, hogy este 10 óráig lenne háziorvosi ügyelet, és 10 óra után lépne be az Országos Mentőszolgálat. Ez elfogadható könnyebbség lenne az idősödő háziorvosoknak, mert az ügyeleti idejük rövidülne, bár az még nem kidolgozott, hogyan oszlik majd meg a bérezés a mentők és a háziorvosok között. Éjszaka általában csak mentések vannak, banális tünetekkel, például kiütés vagy nátha miatt kevesen fordulnak az ügyelethez, ezért egy szolgálatot kár fenntartani, tette hozzá. Régen a betegek apró-cseprő panaszokkal is az ügyeletre siettek, de ez a jelenség a Covid alatt mérséklődött.