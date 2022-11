A Somogy Megyei Önkormányzat mindig is elkötelezett volt a környezettudatos és energiatakarékos élet meghonosítása, népszerűsítése mellett – hangsúlyozta Biró Norbert. – Klímastratégiát alkottunk, szemléletformáló rendezvényeket tartottunk és a területfejlesztési források terén kiemelt helyen kezeltük az energiahatékonyságot célzó beruházásokat. Energetikai korszerűsítésekre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) közel 6,5 milliárd forintot fordíthattak településeink 81 sikeres pályázatnak köszönhetően. Ugyanezzel az összeggel számolhatunk a következő évekre vonatkozó TOP Plusz pályázati lehetőségeit tekintve is.

– Tudom, hogy ezek az összegek nem fedezik minden önkormányzati épület felújítását – tette hozzá a megyei közgyűlés elnöke –, ám komoly előrelépés az előző évtized állapotaihoz képest. Ahogy előrelépés a megye polgárait érintő energiahatékonysági együttműködés is a Somogy Megyei Önkormányzat és a Magyar Mérnöki Kamara között. Egy éve kezdődött ez az összefogás, mely jelen helyzetben – amikor az energiaárak jelentősen megemelkedtek – kiemelten fontossá vált. A megnövekedett energiaárak a lakosság és a vállalkozások mellett sok somogyi önkormányzatot is nehéz helyzetbe hoznak, ezért térítésmentes energetikai tanácsadást nyújt számukra a kamara.

Biró Norbert szerint az ingyenes energetikai tanácsadás mellett nyomon követik az elért energiamegtakarítás mértékét. Emellett tájékoztatást nyújtanak az elérhető energiahatékonysági pályázatokról, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti energiahatékonysági tanúsítványokról is. – A november 8–9-én Siófokon megrendezésre kerülő Polgármesterek és Jegyzők Tanácskozásán Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke tart előadást „Energetikai kihívások az önkormányzatok gazdálkodásában” címmel – hívta fel a figyelmet az elnök. – Tekintettel a jelenlegi helyzetre, az önkormányzatoknak lehetőségük nyílik térítésmentes tanácsadást kérni a kamarától akár konkrét ügyben is. Ehhez viszont a konferenciát megelőzően célszerű felkészülni minden érintettnek, ezért levélben fordultam a megye önkormányzataihoz, melyben kértem, hogy juttassák el kérdéseiket október 28-ig a [email protected] e-mail-címre. Ahhoz, hogy a konkrét kérdésekre megfelelő válasz születhessen, szükséges az adott épület néhány paraméterét megadni. Ilyen például a fűtött négyzetméter, az épület funkciója, elhelyezkedése, az energiafelhasználás mértéke (villany-, gáz-, távhőszámlák), amennyiben rendelkezésre áll az energetikai tanúsítvány, a fűtési, légtechnikai rendszerek paraméterei, illetve a szigetelés és nyílászárók típusa.



Fotó: Lang Róbert

Érkezik a válasz



– Amennyiben a konkrét épületre vonatkozó paramétereket megküldik településeink a kamarának, úgy a szervezet részletes képet kap az energiafelhasználási szokásokról, s célzottan tud a felmerült kérdésekre választ adni, energetikai szempontból javaslatokat megfogalmazni – mondta Biró Norbert. – Arra kérek minden somogyi polgármestert, éljen a lehetőséggel, hogy települése minél kisebb veszteséggel kerüljön ki az uniós szankciók által okozott válságból. Utóbbi kérdésben támogattuk a Megyei Jogú Városok Szövetségének Ursula von der Leyennek, az Európai bizottság elnökének írt levelét, melyben többek között azt kérjük, változtassanak a gazdaságot recesszióba taszító politikán, és szüntessék meg a magyar embereket is sújtó szankciókat.