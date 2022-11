Az alkotásban egy rézhenger időkapszulát is elhelyeztek. Kutasiné Molnár Boglárka a református gyülekezet lelkipásztora lapunknak elmondta, az időkapszulában egy levelet is tettek, amelyre ráírták a presbiterek, az egyházmegye, a kerület és a zsinat vezetőinek, valamint a mesterembereknek a nevét. Azok is rákerültek a listára, akik adományukkal támogatták a felújítást. Nem feledkeztek meg arról a személyről sem, aki az állami támogatási programban segítette a közösséget. A nevek mellett a kaposmérői születésű Fodor András költő templomról szóló verse, az orgonafelújításra komponált vegyeskari mű kottája és a gyülekezetről készült képes falinaptár is bekerült a kapszulába.

Kutasiné Molnár Boglárka kiemelte, azért kellett felújítani 1900-as évek elején épült templomtorony süvegét, mert azóta nem cserélték le a faszerkezetet és a vörösréz borítást. A lelkipásztor arról is beszélt, hogy a torony csúcsán nem az eredeti csillag dísz volt, hanem egy bádogból készült. – Nem tudjuk, hogy mi történt az eredetivel, de a háború után lecserélték. Azonban megmaradt egy kis darab belőle, azt megvizsgáltattuk és onnan tudjuk, hogy a régi is rézből készült – hangsúlyozta Kutasiné Molnár Boglárka.

A süveg korszerűsítésén kizárólag somogyi vállalkozók dolgoztak. Az eredeti csúcsdísszel megegyező pontos másolatot Jutában készítette el József Zoltán bádogos és fia.

Fotó: Papp József