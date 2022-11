Biztos pont volt utam során az a hatalmas fenyőfa, amelyik egy társasház sarkán magasodott az utca fölé otthonom közelében. Sokáig nem is figyeltem fel rá, mert magától értetődő volt, hogy ott állt éveken keresztül, a zöldje nyugtatott, nyáron enyhet nyújtott a hőségben, télen karácsonyi hangulatot idézett, és észrevétlenül oxigént lopott a tüdőmbe. Később egy pillantást mindig vetettem rá, ha arra jártam, és ezzel nyugtáztam, hogy rendületlenül létezik. Aztán a napokban meglepetés ért, mert egy reggel hűlt helyét találtam, és a társasház oldalánál állványok magasodtak. Láthatóan hőszigetelésbe fogtak a lakók. Nincsenek véletlenek, a fenyőnek azért kellett mennie, mert útban volt a munkálatoknál. Nagy úr a hőtan, a drága meleget minél jobban a lakásban kell tartani, a megtakarításért áldozatokat kell hozni, és úgy látszik, hogy egyre többen megértik az idők szavát.

Sajnáltam a fenyőfát, de ez az élet rendje, aki túl sokat élt, előbb-utóbb mennie kell, s ez még azzal is megtörténhet, aki ereje teljében van. A fenyőfa áldozata érthető ilyen válságos időkben, s ha kicsit nagyobb a szükség, még tűzifaként is végezhette volna az emberek javára. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy a favágóknak ültetniük is kell, hogy fenntartsák az élet körforgását. Mindent meg kell becsülni, ami az életet szolgálja, és nem a gránátokat és bombákat okádó, értelmetlen, háborús halált.