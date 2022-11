Halász Diána Anna az otthon vezetője lapunknak elmondta, jelenleg 63 lakójuk és 32 dolgozójuk van. Az intézménybe nem egyszerű bekerülni, jelenleg nyolcvanan várnak arra, hogy otthonra találjanak. A várakozási idő legalább két-három év. Halász Diána Anna arról is beszélt, lelkigondozó, pszichológus, terápiás szakemberek és lelkipásztorok naponta foglalkoznak az otthon lakóival.

Petró László a gyülekezet lelkipásztora az eseményen elmondta, az egyházközségben töretlenül gondozzák az időseket olyannyira, hogy 15 évvel ezelőtt egy másik telephelyet is nyitottak. – Naponta tartunk istentiszteleteket és az is célunk, hogy ne csak az otthon lakóinak nyújtsunk lelki és testi segítséget, hanem jelen legyünk a családtagjaik életében is – hangsúlyozta Petró László. – Az itt élők hozzátartozóinak szintén nagy szükségük van a segítségre és arra, hogy mellettük legyünk. Azért fontos számunkra a mai alkalom, mert nemcsak emlékezni akarunk az eltelt húsz esztendőre, hanem egy kicsit előre is tekinteni. Hálásak vagyunk azért, hogy 20 éve működhet ez a szolgálat és két évtizede napi szinten így jelen tudunk lenni az időseink életében. De szeretnénk, ha a következő időszakhoz is pontosan az az Isten adná az erőt, aki idáig elhozott és megsegített bennünket – emelte ki a gyülekezet lelkipásztora.

Fotós: Lang Róbert

Szita Károly Kaposvár polgármestere ünnepi köszöntőjében felidézte a Csertán Márton Otthon építésének történetét. Kiemelte, húsz évvel ezelőtt érezték és tudták, hogy az elkészült épület egy misszió. – Nem pusztán azért, mert az idősek gondozása erkölcsi kötelességünk, hanem azért is, mert a református egyház a maga számára is kijelölte az utat azzal, hogy éppen Kaposváron építette fel az első dunántúli idősotthonát – hangsúlyozta a város vezetője. A jubileumi ünnepi alkalmon a kaposvári gyülekezet kórusa szolgált, az igét Hella Ferenc esperes hirdette.